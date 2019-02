Tunisie : « Comme la plupart des partis, Ennahdha est toujours dominé par des hommes »

Le débat sur le projet de loi présidentiel visant à imposer la norme de l’égalité dans l’héritage réveille la controverse à l’Assemblée. Alors qu'Ennahdha y est opposé, ce texte interroge les convictions de ses dirigeantes, mais aussi leur poids dans le parti. Entretien avec la chercheuse Anne Wolf, spécialiste de la formation islamiste.

Ennahdha est l’un des partis tunisiens qui donne le plus de postes à responsabilité à ses cadres femmes. Mais peuvent-elles pour autant y faire avancer les débats sur la condition féminine ? Retour sur les marges de manœuvre et la place des femmes au sein du parti à référentiel islamique avec Anne Wolf, chercheuse associée au Centre de recherches sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’Université de Cambridge, doctorante au St Anthony’s College de l’Université d’Oxford et auteur de « L’islam politique en Tunisie : l’histoire d’Ennahdha » (Ed. C. Hurst & Company Ltd., juin 2017).