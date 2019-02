Présidentielle en RDC : la Ceni a compilé 53 % des résultats mais dénonce des « menaces »

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a indiqué dimanche 6 janvier qu'elle avait compilé 53 % des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre, mais qu'elle ne pouvait pas encore diffuser d'estimations provisoires. Son président a déploré les « menaces » de certains diplomates occidentaux.

Une très brève allocution, suivie de quelques minutes de questions/réponses avec des journalistes accrédités. Ce dimanche 6 janvier, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a confirmé que « la publication des résultats provisoires ne [pouvait] intervenir ce jour », comme initialement prévu dans le calendrier électoral réaménagé.

« En effet, les travaux de ramassage et de transmission des plis des différents bureaux de vote se poursuivent, non seulement vers les différents centres locaux [de compilation], mais aussi vers les autres destinataires légaux », a-t-il justifié, sans toutefois avancer une nouvelle date de publication de ces résultats provisoires.

« Laissez la Ceni poursuivre son travail »

À l’en croire, une semaine après la tenue des scrutins, le taux de traitement des résultats est passé de 20 %, jeudi 3 janvier, à 53 % dimanche 6 janvier. Mais la Ceni refuse, pour l’instant, d’indiquer les premières tendances, et demande « à l’opinion nationale de garder patience », « en attendant l’exhaustivité des résultats ».

Il faut tenir compte du caractère sensible de ce que nous gérons. C’est aussi ça notre responsabilité

« Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire », a lâché Corneille Nangaa, rappelant que, face au refus de l’opposition et de la société civile, la Ceni a dû abandonner son plan initial consistant à s’appuyer sur une transmission électronique des résultats. Il lui a ainsi été impossible d’indiquer les premières tendances 48 heures après la tenue du scrutin, comme il l’avait pourtant annoncé.

Aujourd’hui, « nous pouvions bien donner ces premières tendances, mais il faut tenir compte du caractère sensible de ce que nous gérons. C’est aussi ça notre responsabilité », a expliqué Corneille Nangaa. « Que diront les gens s’ils ont les vraies tendances qui viennent de la Ceni (…) ? Laissez la Ceni poursuivre son travail », a-t-il martelé.

Les « menaces contre-productives » des diplomates

Le président de la Ceni a également souligné que « les 53 % [des résultats déjà compilés] ne sont pas concentrés dans une province ou un centre local de compilation ». « Ce sont des données qui sont réparties au niveau national », issus de résultats compilés dans des circonscriptions où la Ceni n’a pas été confrontée à des difficultés dans le ramassage des plis, a-t-il précisé.

Corneille Nangaa a enfin qualifié de « contre-productive » la démarche de certains diplomates occidentaux qui lui auraient proféré des « menaces », sans citer les pays concernés. « Ceux qui disent que la Ceni doit être indépendante sont les mêmes qui reviennent nous dire ce que la Ceni doit faire », s’est-il contenté de dénoncer.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) avait annoncé la semaine dernière connaître déjà le nom du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, sur la base de données collectées dans des bureaux de vote. D’après nos informations, le nom de cet élu a été communiqué à certaines ambassades occidentales et africaines accréditées à Kinshasa.

Qu’à cela ne tienne, Corneille Nangaa promet de publier les premières tendances « dès que possible ». De nouveaux mécanismes ont été « activés » pour que les résultats provisoires soient publiés « le plus rapidement possible ».