Pourquoi la Tunisie est l’un des principaux pourvoyeurs mondiaux de jihadistes

Le succès des campagnes de recrutement jihadiste en Tunisie, premier pourvoyeur de terroristes dans le monde en 2015, a suscité de nombreux questionnements. Dans une récente étude, le spécialiste Aaron Zelin analyse les raisons de ce phénomène. Décryptage.

« Les Tunisiens représentent une source disproportionnée de recrues pour les réseaux de jihadistes étrangers. Leur omniprésence est toutefois déroutante. Pourquoi sont-ils si nombreux ? » C’est à cette question que tente de répondre le chercheur Aaron Y. Zelin, du think tank américain « Washington Institute for Near East Policy », dans une étude parue en décembre 2018 sur les combattants tunisiens en Irak et en Syrie. Selon l’auteur, 2 900 Tunisiens – 6 000 selon d’autres sources – sont arrivés dans la zone irako-syrienne depuis le début du conflit, sur un total de 30 000 tentatives.