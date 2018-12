Tchad : Emmanuel Macron s’engage à soutenir l’émancipation des femmes

Le président français Emmanuel Macron, intervenant dimanche 23 décembre devant 400 Tchadiennes engagées pour la cause féminine, a promis de soutenir l'émancipation des femmes au Tchad et en Afrique à travers plusieurs aides.

« L’avenir africain se construira par l’autonomisation des femmes », a déclaré Emmanuel Macron, qui avait déjà plaidé pour cette cause il y a un an à Ouagadougou, au Burkina Faso. « J’ai beaucoup choqué au début de mon mandat en disant qu’il existe une bombe démographique en Afrique car la démographie progresse plus vite que l’économie. Derrière, il y a une déscolarisation des jeunes filles et des mariages forcés », a-t-il averti.

« C’est d’abord un changement culturel. Si les mamans ne sont pas convaincues que l’avenir de leur fille est dans l’éducation, c’est fichu. C’est à vous de leur dire », a estimé le président français.

Au Tchad, 78% des femmes sont illettrées (contre 50% des hommes) et 70% mariées avant 18 ans, souvent par des mariages forcés, pourtant interdits.

L’objectif du gouvernement est d’abaisser le taux de fécondité de 6,4 à 3 enfants par femme en 12 ans, a expliqué Mariam Mahamat Nour, ministre chargée des Réformes. Elle a reçu Emmanuel Macron, venu réveillonner avec les soldat français la veille, dans la « Maison de la femme » à N’Djamena.

Développer l’entreprenariat féminin

Il a promis que la France poursuivrait sa contribution aux programmes de bourses pour les jeunes filles démunies, aiderait le gouvernement tchadien à ouvrir des écoles et à former les maîtres, financerait des programmes pour les sage-femmes et infirmières et soutiendrait des campagnes contre les violences faites aux femmes.

Pour développer l’entrepreneuriat féminin, Emmanuel Macron a suggéré de créer une « banque pour les entrepreneuses africaines » pour laquelle il veut mobiliser l’Agence française de développement (AFD), les banques françaises et les pays du G7 dont la France accueille le sommet en 2019.

Il a aussi promis 10 millions d’euros supplémentaires pour soutenir la Maison de la Petite Entreprise, incubateur qui soutient des projets dont les deux-tiers sont menés par des femmes.

La France aidera en outre le président tchadien Idriss Déby à organiser les élections municipales et législatives qui, prévues fin 2018, ont été reportées faute de financement suffisant, selon Emmanuel Macron.