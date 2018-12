Algérie : saisie de plus de 3 millions d’euros de faux billets

La police algérienne a annoncé vendredi 21 décembre le démantèlement d'un réseau de faussaires dans l'est du pays et la saisie de plus de trois millions d'euros de faux billets.

« Les services de la Sûreté de la préfecture (wilaya) de Sétif (300 km à l’est d’Alger) ont démantelé un réseau de faussaires de monnaie et saisi 3,1 millions d’euros de faux billets de banque », a indiqué leur porte-parole, le lieutenant Abdelouahab Aissani, cité par l’agence de presse officielle algérienne APS. Il n’a pas précisé à qui étaient destinés ces faux euros.

« L’opération est considérée comme « la plus importante » menée par les enquêteurs de la Sûreté de Sétif depuis plusieurs années », a précisé la même source détaillant que les membres de ce réseau de faussaires sont âgés de 23 à 42 ans.

Six personnes ont été arrêtées et des équipements nécessaires à la contrefaçon ont été saisis.