Nigeria : Afreximbank accorde un financement de 600 millions de dollars au conglomérat de Tony Elumelu

L'institution panafricaine va accorder une financement à Heirs Holding, la société nigériane d'investissement présidée par Tony Elumelu, de 600 millions de dollars, afin de renforcer les synergies au sein du conglomérat.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a signé le 10 décembre des facilités de financement atteignant 600 millions de dollars (527,8 millions d’euros) avec le groupe Heirs Holding, une société d’investissement présidée par le tycoon nigérian Tony Elumelu. La signature a eu lieu lors de la Foire commerciale intra-africaine qui se tient au Caire, en Égypte, du 11 au 17 décembre.

Heirs Holding est présent dans les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz, des services financiers, l’immobilier et de l’hôtellerie, ainsi que de la santé. C’est notamment la maison-mère de la banque panafricaine United Bank of Africa (UBA).

Un gazoduc en projet

La société utilisera ces financements pour soutenir sa stratégie du groupe dans les domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz, se positionnant comme « le leader africain des ressources naturelles intégrées », détaille sa communication.

En 2012, Heirs Holding a repris la centrale d’Ughelli dans l’État du Delta (Sud), dont il a porté la capacité de 160 à 701 MW. En mai dernier, Tony Elumelu a annoncé à ses actionnaires sa volonté de construire un gazoduc entre le bloc pétrolier OPL 281 de Transcorp situé dans le delta du Niger et la centrale d’Ughelli, afin d’accélérer les synergies au sein du groupe.

Avec une fortune personnelle estimée à 700 millions de dollars par le magazine Forbes, Tony Elumelu est également président de la banque United Bank of Africa (UBA) et de la Tony Elumelu Fondation (TEF), qui offre un programme de bourses à des jeunes entrepreneurs africains.