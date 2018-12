Côte d’Ivoire : huit élections partielles fixées au 16 décembre

Six élections municipales et deux régionales, annulées par la Cour suprême, auront lieu le 16 décembre, a annoncé le gouvernement ivoirien.

« Sur proposition de la Commission électorale indépendante », les électeurs sont convoqués aux urnes « le dimanche 16 décembre », a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire, lundi 3 décembre. La campagne électorale durera sept jours, du 8 au 14 décembre à minuit, a précisé Sidi Touré, également ministre de la Communication.

La Cour suprême ivoirienne a annulé les élections municipales et régionales couplées du 13 octobre dans six municipalités : Grand-Bassam, Port-Bouët, Bingerville (banlieue d’Abidjan), Lakota (sud-ouest), Rubino (sud-est) et Booko (nord-ouest), et deux régions, le Lôh-Djiboua (sud-ouest) et le Guémon (ouest).

>>> À LIRE – Élections locales en Côte d’Ivoire : à Grand-Bassam, la tension n’est pas retombée

102 recours déposés

Des violences avaient éclaté à Grand-Bassam, ville balnéaire de 100 000 habitants située à 30 kilomètres d’Abidjan, et à Port-Bouët, une des 13 communes de la capitale économique ivoirienne, après le scrutin. À Lakota, une personne avait été tuée le jour du vote.

Dans l’ensemble du pays, ces élections ont été marquées par des violences ayant fait au moins cinq morts. Le scrutin a également donné lieu à des accusations de fraudes et des problèmes dans les bureaux de vote – 102 recours avaient été déposés devant la Cour suprême.

La coalition au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a remporté ces municipales et régionales devant le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ancien allié du RHDP passé dans l’opposition, et des candidats indépendants.