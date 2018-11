Sénégal : AccorHotels annonce un hôtel Mövenpick de 462 chambres à Diamniadio

La marque Mövenpick lancera début 2021 son tout premier établissement au Sénégal dans la ville nouvelle de Diamniadio, à proximité du nouvel aéroport Blaise Diagne.

Le rachat par AccorHotels de la marque Mövenpick, finalisé en septembre dernier, n’empêche pas l’enseigne suisse d’aller de l’avant. Le 29 novembre, la nouvelle maison mère a en effet annoncé l’ouverture, prévue pour début 2021, d’un Mövenpick Hotel Dakar dans la ville nouvelle de Diamniadio, en partenariat avec Excellenc6 Senegal Hotels & Resorts.

L’établissement, qui comportera 462 chambres, se situera à proximité du nouvel aéroport, au cœur du nouvel ensemble de quartiers financiers, ministériels, résidentiels, de loisirs et de conférences.

>>> À LIRE : Sénégal : Diamniadio, la ville nouvelle qui veut redonner un souffle à Dakar

Premiers pas

Ce projet avait été évoqué par Olivier Chavy, alors PDG de Mövenpick, que Jeune Afrique avait rencontré en octobre 2017, même s’il n’était alors question que d’un hôtel de 300 chambres.

Si l’enseigne suisse fera ainsi ses premiers pas au pays de la Teranga, AccorHotels y est présent depuis près de cinquante ans, notamment via ses marques Novotel, Pullman et Ibis. En absorbant ce concurrent, le groupe français est devenu le plus grand hôtelier du continent et le 6e au niveau mondial. Il ouvrira en 2021 le « plus grand hôtel du Ghana », sous la marque Pullman, et son directeur général, Mark Willis, indiquait en septembre dernier étudier de nouvelles opportunités au Cap, à Nairobi, à Addis-Abeba, ou encore à Abidjan et Kampala.