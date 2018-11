Présidentielle à Madagascar : les résultats définitifs qualifient Rajoelina et Ravalomanana pour le second tour

Un second tour devra départager le mois prochain les deux anciens présidents malgaches Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle, selon les résultats définitifs proclamés mercredi par la Haute Cour constitutionnelle (HCC).

Aucun des 36 candidats en lice le 7 novembre n’a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Andry Rajoelina est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanana (35,35%), selon les chiffres publiés par la HCC et qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Les deux hommes se retrouveront pour un second tour le 19 décembre.

>>> À LIRE – Madagascar – Rajoelina et Ravalomanana qualifiés pour le second tour, les leçons du scrutin

Seulement 8,82% des voix pour Hery Rajaonarimampianina

Un autre ancien président, Hery Rajaonarimampianina, est éliminé. Il arrive en troisième place, très loin derrière les qualifiés: il a obtenu 8,82% des voix. La HCC a par ailleurs annoncé lors d’une conférence de presse à Antananarivo mercredi avoir rejeté toutes les requêtes déposées par différents candidats, notamment la demande d’Hery Rajaonarimampianina d’annulation du premier tour. Le second tour opposera les deux principaux acteurs de la crise politique qui avait secoué Madagascar en 2009. Après plusieurs mois de manifestations et une centaine de morts, Marc Ravalomanana, alors président, avait été contraint à la démission et l’armée avait confié le pouvoir au jeune opposant Rajoelina. Ce dernier était resté au pouvoir jusqu’en 2014. C’est la première fois, cette année, que les deux hommes s’affrontent dans les urnes. La campagne pour le premier tour a été calme et aucun incident n’a été signalé le jour du vote