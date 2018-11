Fima 2018 : jeunes créateurs et mannequins couronnés

Le Festival international de la mode en Afrique (Fima) a remis le 22 novembre ses trophées aux stylistes en herbe, mannequins débutants mais aussi artisans bijoutiers et maroquiniers à l'issue d'une superbe soirée de défilés.

Au départ, ils étaient treize stylistes en lice au Festival international de la mode en Afrique (Fima), le 22 novembre, à Dakhla. Et pour le premier prix du jeune créateur, on avait parié sur Black (Ben Isac), originaire du Burkina Faso. Ses pièces en cuir et tissu bogolan donnaient un aperçu de ce que peut être le prêt-à-porter « africain » pensé pour habiller n’importe qui, n’importe où. Sa collection, audacieuse sans être exubérante, débordait d’énergie.

Mais c’est l’inventivité du jeune Marocain Youssef Drissi, déjà lauréat de l’école de mode Casa Moda Academy de Casablanca, qui, avec sa ligne anticonformiste intitulée « Late For Work », où costumes et tailleurs sont complètement déstructurés (des vestes sur lesquelles sont cousues des cravates, des pantalons à pinces aux poches qui s’envolent, des chemises aux manches toutes aussi aériennes, etc.), a conquis le jury. Un jury composé, entre autres, du styliste Pathé’O, du mannequin Noémie Lenoir ou du créateur marocain Hisham Oumlil.

Récompenses

Youssef Drissi a ainsi reçu la somme de 35 000 dirhams alloués par le Fima et l’OCP. Sans compter une bourse d’une valeur de 500 euros en guise d’aide à la création, et d’une résidence d’artistes de quatre mois à l’Université internationale de Rabat. Ceci offert, par l’agence marocaine de coopération internationale. Le deuxième prix a été décroché par l’Ivoirien Kévin Santony (25 000 dirhams) et notre favori, Black, est reparti avec le troisième prix (15 000 dirhams).

Du côté des 26 jeunes mannequins, les prix du concours Top Model Fima 2018, d’une valeur de 20 000 dirhams, sont revenus au Béninois Akrame Adechokan dans la catégorie « homme » et à la Guinéenne Fatoumata Conté. Ils seront, de plus, pris en charge par l’agence Diamantine pour une formation de plusieurs mois.

Enfin, en matière d’accessoires, la Nigérienne Mariama Daouda, à la tête de la marque de maroquinerie et bijouterie Zamany a décroché le Graal de 20 000 dirhams aux cotés d’un artisan maroquinier touareg.

Nadeen Mateky a présenté sa collection « Racine »

Clou de cette soirée, la présentation de la collection « Racine » de Nadeen Mateky, véritable sculptrice du cheveu. La soirée a également été l’occasion d’assister à quelques prestations musicales comme celle du chanteur malien M’Bouillé Koité qui a bercé le public avec son « zouk love mandingue ».

Dans la soirée du 23 novembre, place au « Défilé panafricain » avec 22 créateurs parmi lesquels Bull Doff, Alia Baré, Kiko Romeo, Pelebe et Zaineb El Kadiri. Et il se murmure sous les tentes installées autour du palais des congrès de Dakhla que la soirée de clôture nous réserve une surprise de taille…