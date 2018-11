Côte d’Ivoire : Abidjan ouvre son huitième centre commercial dans la grande banlieue de Yopougon

Le réseau de centre commercial d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne s’étoffe avec l’ouverture d’un huitième centre commercial baptisé Cosmos Yopougon, du nom de la plus grande commune populaire et industrielle du pays, avec plus d'un million d’habitants.

Cosmos Yopougon, le tout nouveau lieu de grande consommation d’Abidjan, fruit d’un partenariat entre le fonds britannique HC Capital Properties et le groupe familial libanais Sarada, a coûté 18 milliards de francs CFA (27 millions d’euros). Il s’agit du quatrième centre commercial à sortir de terre en moins de cinq ans, ce qui fait d’Abidjan, avec ces cinq millions d’habitants, un point de consommation en particulièrement dynamique en Afrique de l’Ouest francophone.

Situé sur le boulevard principal de la commune de Yopougon, ce nouveau mall bâti sur une superficie de 3 hectares, avec 17 000 mètres carrés de surface bâtie, abrite environ 41 grandes enseignes nationales et internationales dont Majestic, la société qui a le monopole des salles de cinéma à Abidjan.

Afrique Tabacs, le distributeur de marques de parfums de luxe et de montres, a également ouvert une boutique dans le nouveau mall, où le français Carrefour Market, via CFAO, détenteur local de la franchise, a investi environ 6 millions d’euros pour aménager un supermarché d’environ 3 000 mètres carrés. Burger King y est également présent, avec un restaurant mitoyen à Carrefour. Selon les prévisions des promoteurs, environ quatre millions de personnes pourraient visiter annuellement Cosmos.

Quatrième acteur

À Abidjan, les centres commerciaux étaient concentrés entre les communes de Marcory et de Cocody, où vivent la bourgeoisie locale et la classe moyenne émergente. « Cosmos Yopougon vient contribuer au rééquilibrage des centres commerciaux à Abidjan et témoigne du dynamisme de la grande distribution en Côte d’Ivoire » a expliqué Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, qui s’est déplacé à Yopougon, en compagnie de Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce et de l’industrie pour l’inauguration du nouveau mall.

Cosmos – exploité par les américains de Cushman & Wakefield -, sera en concurrence directe avec le groupe ivoirien Prosuma, numéro 1 du pays, qui possède les quatre centres commerciaux de Cap Nord, Cap Sud, Sococé et la Djibi. Playcee, joint-venture entre CFAO et Carrefour, détient deux autres malls à Abidjan, Playce Marcory et Riviera Palmeraie, tandis que le groupe Orca exploite le centre commercial Abidjan Mall de la Riviera Bonoumin.

Avec ce nouveau mall, le portefeuille africain de Cushman & Wakefield s’élargit à huit pays et 11,9 millions de mètres carrés sous gestion.