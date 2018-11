Mobile money : Orange et MTN lancent l’interopérabilité de leurs services en Afrique

Les deux opérateurs ont créé une entreprise commune pour permettre l’interopérabilité immédiate de leurs services de mobile money sur le continent. À terme, l'objectif est d'ouvrir cette joint-venture à d'autres acteurs du secteur, afin que la mobile money devienne "un moyen de paiement universel en Afrique".

Le 22 novembre, Orange et MTN, deux des plus grands opérateurs de mobile money, ont annoncé la création d’une coentreprise, Mowali. Cette dernière permettra l’interopérabilité immédiate de leurs services de paiement mobile dans les 22 marchés africains où ces groupes sont présents et où ils totalisent plus de 100 millions de comptes clients, détaille une communication.

À terme, « Mowali est destiné à permettre l’interopérabilité au-delà des marchés existants de MTN et d’Orange, afin d’en faire bénéficier les 338 millions de clients de mobile money en Afrique ». En effet, Mowali « fonctionne comme une société de services, ouverte à tout fournisseur de mobile money, en Afrique, y compris les banques, les opérateurs de transfert d’argent et les autres fournisseurs de services financiers ».

Accroître l’usage des services de mobile money

In fine, le but de cette co-entreprise est d’accroître « l’usage des services de mobile money, auprès des utilisateurs et des commerçants », en permettant « la libre circulation des flux de mobile money entre les comptes, quels que soient le pays et l’opérateur ». Pour Stéphane Richard, « Mowali constitue un pas en avant significatif permettant au mobile money de devenir un moyen de paiement universel en Afrique ».

Selon la GSMA, l’association professionnelle des opérateurs mobiles, cette initiative devrait permettre de renforcer l’inclusion financière et l’usage du paiement mobile en Afrique. À l’heure actuelle, 338 millions de personnes utilisent des services de mobile money sur le continent africain.