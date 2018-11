Sénégal : le ministère de l’Intérieur justifie son enquête sur les financements de Y en a marre

Le mouvement Y en a marre est au cœur d’une enquête portant sur des financements illégaux. Son partenaire, Lead Afrique Francophone, vient de perdre son autorisation et doit cesser ses activités au Sénégal. Tandis que certains observateurs dénoncent des arrière-pensées politiques, le ministre de l'Intérieur invoque des « manquements ».

Les autorités sénégalaises enquêtent sur les financements de Y en a marre et de plusieurs de ses partenaires depuis près de six mois. « Le ministère de l’Intérieur avait relevé des manquements aux réglementations en vigueur », précise à Jeune Afrique le ministre Aly Ngouille Ndiaye. C’est dans ce contexte qu’une « vérification administrative » a été ouverte en juin, laquelle, toujours selon le ministre, a « révélé une violation des règles relatives aux financements des associations impliquant l’association sénégalaise Y en a marre, l’association étrangère Lead Afrique francophone et les ONG Oxfam et Osiwa ».

Oxfam International et Open Society Initiative for West Africa (Osiwa) ont mis en œuvre des programmes avec Y en a marre en 2013 et 2014. Quant à l’association Lead Afrique francophone, elle assurait la gestion financière et administrative du mouvement citoyen. Mais le 5 novembre, son