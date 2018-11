Football : le Maroc et le Nigeria qualifiés pour la CAN 2019

Grâce à la victoire des Comores sur le Malawi (2-1), le Maroc s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des nations 2019. Le Nigeria participera également à la compétition, après un match nul contre l'Afrique du Sud.

Le royaume chérifien sera de la partie lors de la CAN 2019. Avec dix points à une journée de la fin, les hommes d’Hervé Renard, actuels leaders du groupe B, ne peuvent plus être rejoints par le Malawi, qui devait absolument remporter ses deux derniers matches. Vendredi 16 novembre, les Marocains avaient battu le Cameroun (2-0), déjà qualifié en tant que pays hôte de la compétition (15 juin-13 juillet).

Nigeria is back

Après son nul sur le terrain de l’Afrique du Sud (1-1), le Nigeria, trois fois vainqueur du tournoi panafricain (1980, 1994, 2013), compte dix points dans le groupe E. Il ne peut plus être délogé d’une des deux premières places, synonymes de ticket pour la CAN.

La Libye reste quant à elle en course après avoir surclassé les Seychelles (8-1), avec notamment un triplé d’Anis Mohamed Saltou. La dernière place qualificative du groupe se jouera donc entre l’Afrique du Sud (neuf points) et la Libye (sept), qui s’affrontent en mars pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires.