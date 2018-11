Tchad : Idriss Déby Itno remanie son gouvernement sur fond de crise dans le Tibesti

Le président tchadien Idriss Déby Itno a procédé le 9 novembre à un remaniement de son gouvernement. Le ministre de l'Administration publique et de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir, et celui de la Défense, Bichara Issa Djadallah, perdent tous deux leur poste.

Le gouvernement tchadien a été légèrement remanié vendredi 9 novembre. Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Ahmat Mahamat Bachir, et son collègue en charge de la Défense nationale, Bichara Issa Djadallah, ont respectivement été remplacés par Mahamat Abba Ali Salah, précédemment gouverneur de la région du Lac et originaire du Tibesti, et Daoud Yaya Soumaïne, jusque-là ambassadeur tchadien en Centrafrique.

Les deux hommes paient sans doute la crise qui perdure dans la région du Tibesti, où l’armée est à pied d’oeuvre depuis plusieurs mois. Ahmat Mahamat Bachir, fidèle d’Idriss Déby Itno, dont il a été le directeur de cabinet, ne quitte cependant pas le gouvernement pour autant puisqu’il hérite du ministère des Mines et du Commerce, en lieu et place de Youssouf Abba Salah. Le ministère de la Communication et porte-parolat du gouvernement est quant à lui confié à Oumar Yaya Hissein.

Le nouveau gouvernement :