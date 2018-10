Rwanda, Maroc, Côte d’Ivoire… quels progrès dans le classement Doing Business 2019 ?

L'édition 2019 du classement Doing Business établi par la Banque mondiale pour évaluer la qualité de l'environnement des affaires a été publié le 31 octobre. Selon ses auteurs, 107 réformes ont été menées à bien dans 40 économies africaines. Zoom sur les avancées les plus spectaculaires.

Rwanda : cap sur les démarches numériques

29e au classement et 2e africain derrière Maurice, le Rwanda est cité en exemple pour ses politiques d’accès au crédit, « qui n’ont rien à envier aux bonnes pratiques en place dans les pays à hauts revenus de l’OCDE », notent les auteurs du rapport Doing Business 2019, qui soulignent la fiabilité des lois sur la sécurité des transactions et l’échange d’informations sur le crédit.

Classé 2e pour ce qui est de l’enregistrement de la propriété, le Rwanda a néanmoins du chemin à faire pour encourager le commerce transfrontalier (88e) et faciliter la création d’entreprise (51e). Parmi les réformes relevées, la création d’un logiciel gratuit fourni par le bureau de l’administration fiscale qui permet aux contribuables d’émettre des factures de taxe sur la valeur ajoutée à partir de n’importe quelle imprimante, le lancement d’un site web recensant les litiges fonciers ou encore la mise en place d’un système en ligne permettant la délivrance électronique de certificats d’origine pour l’exportation des produits agricoles.