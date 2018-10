Maroc : des centaines de migrants secourus par la marine

La marine marocaine a secouru 308 migrants, dont 187 originaires de pays de l'Afrique subsaharienne et d'autres Marocains embarqués à bord de 16 embarcations pneumatiques, a annoncé vendredi l'agence de presse marocaine MAP.

Les embarcations ont été interceptées dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu’elles étaient en difficulté au large de la Méditerranée et de l’océan Atlantique, a indiqué une source militaire citée par la MAP.

Les opérations de sauvetage se sont poursuivies durant la journée du vendredi et « tous les migrants ont été ramenés à différents ports du royaume sains et saufs », selon la même source. Omar Naji, président du bureau local de l’association marocaine des droits de l’Homme à Nador (nord) a lui fait état de deux morts. « Les corps sans vie de deux jeunes migrants marocains, rejetés par la mer, ont été transférés jeudi à l’hôpital de la ville », a-t-il dit à l’AFP.

Une source auprès des autorités locales à Nador a de son côté affirmé à l’AFP qu’aucun décès n’a été enregistré durant les opérations de sauvetage.

De plus en plus de Marocains et de migrants originaires d’Afrique subsaharienne tentent de gagner l’Europe par la mer ou en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les deux seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, quelque 43.000 migrants ont gagné l’Espagne depuis le début de l’année, dont 38.000 par voie maritime.

Les autorités marocaines, qui évoquent 54.000 tentatives de passage avortées depuis le début de l’année, multiplient depuis l’été rafles musclées et déplacements forcés de milliers de migrants subsahariens, suscitant de vives critiques des défenseurs de droits de l’Homme.