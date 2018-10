Le Premier ministre éthiopien attendu à Paris lundi 29 octobre pour son premier voyage en Europe

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui révolutionne le paysage politique de la Corne de l'Afrique depuis son accession au pouvoir, doit effectuer à Paris lundi 29 octobre sa première visite en Europe. Une rencontre est prévue avec le président français Emmanuel Macron à l’Élysée.

C’est une visite de travail express que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed doit effectuer à Paris lundi 29 octobre. Mais ce sera sa première, en Europe, depuis qu’il a pris la tête de ce géant d’Afrique de l’Est, en avril dernier. Après un atterrissage en fin de matinée, Abiy Ahmed doit notamment rencontrer Emmanuel Macron à l’Élysée. Il s’exprimera ensuite lors d’une conférence de presse conjointe avec le président français.

Il devrait être accompagné par quatre ministres de son tout nouveau gouvernement paritaire : ceux en charge des Affaires étrangères, des Finances, de l’Eau, de l’énergie et de l’environnement et enfin de l’Innovation.

À l’Elysée, on se félicite que le Premier ministre éthiopien ait choisi Paris pour sa première visite en Europe. L’invitation lui avait été faite le 14 juillet, lors d’un contact téléphonique entre Emmanuel Macron et Abiy Ahmed. Pour la présidence française, c’est une manière de soutenir les nombreuses réformes entreprises depuis son accession au pouvoir. La visite devrait aussi avoir un volet culturel, et être l’occasion pour la France de promouvoir son expertise en matière de conservation et de restauration du patrimoine.

Rencontre avec les patrons français

Après la séquence élyséenne, Abiy Ahmed doit enchaîner avec un dîner avec les chefs d’entreprise français au siège du Medef, avenue Bosquet.