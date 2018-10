RDC : ITI, la discrète ONG sud-africaine qui veut rassembler l’opposition congolaise

Les grands partis de l’opposition congolaise se réunissent à partir de ce mercredi à Johannesburg. À l’origine de cette initiative, une discrète ONG sud-africaine, dirigée par d’anciens négociateurs de la fin de l’apartheid.

Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ou encore Félix Tshisekedi manquent à l’appel de la réunion des opposants congolais, qui s’ouvre à Johannesburg mercredi 24 octobre. Mais Ivor Jenkins reste satisfait. « Chaque parti a envoyé deux délégués et toutes les formations sont représentées », affirme-t-il à Jeune Afrique.

Résolutions de conflits et transitions politiques

Ce consultant sud-africain, spécialisé dans la résolution des conflits et les transitions politiques, est l’un des directeurs de l’« In transformation initiative » (ITI), une ONG sud-africaine fondée en 2013 par d’anciens acteurs de la transition post-apartheid sud-africaine pour « soutenir […] les solutions pacifiques et durables » aux conflits à travers la planète.

C’est cette organisation qui a invité les parties congolaises à se réunir, les 24 et 25 octobre, à Johannesburg, « pour leur donner une opportunité de discuter des problèmes qui se posent autour des élections en RDC », selon Jenkins. Parmi les chefs de parti présents en Afrique du Sud, on compte notamment Vital Kamerhe, Adolphe Muzito, Martin Fayulu, Freddy Matungulu ou encore l’indépendant Mabaya Gizi.