Zimbabwe : l’opposition appelle à la création « d’une autorité transitoire » face à la crise

Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a préconisé mardi 23 octobre la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays.

« La première chose à faire pour ce pays est de s’engager sur le chemin d’un dialogue politique », a déclaré Nelson Chamisa, du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). L’opposant qui était le principal candidat face à Emmmerson Mnangagwa lors de la présidentielle du 30 juillet continue de revendiquer sa victoire.

« Nous avons besoin d’une autorité transitoire nationale, de manière à pouvoir résoudre cette crise », a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse mardi 23 octobre à Harare.

Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique depuis dix ans qui s’est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d’un manque de devises.

Le chef de l’opposition a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l’ouverture d’un dialogue politique entre l’opposition et le président du Zimbabwe.

« Nous sommes prêts à discuter », a-t-il dit. « Nous allons finalement discuter et résoudre nos problèmes nationaux en tant que pays », a-t-il ajouté, mais « nous ne sommes pas prêts à être contraints de légitimer l’illégitime ».

« Notre peuple souffre. Ce délabrement économique est notre lot à tous », a regretté Nelson Chamisa.

Hyperinflation

Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis que la crise économique et financière de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d’hyperinflation. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d’un mois.

La banque centrale du Zimbabwe a suspendu lundi de leurs fonctions quatre hauts responsables accusés d’alimenter le marché noir en dollars américains, ont rapporté mardi des médias étatiques.

Cette sanction intervient après que les responsables eurent été accusés de fournir des devises fortes aux trafiquants du marché noir, selon le quotidien étatique Herald.

« La situation dans les hôpitaux est tellement choquante », a ajouté Nelson Chamisa. « Nos hôpitaux sont malades. Des hôpitaux malades ne peuvent pas prendre soin de gens malades. Notre peuple meurt de maladies évitables comme le choléra ».

Au moins 50 personnes sont mortes du choléra depuis septembre.

« Il y a une absence de leadership, la nation est orpheline », a ajouté Nelson Chamisa.