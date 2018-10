Élections en RDC : pouvoir et opposition appellent à manifester successivement

La coalition au pouvoir en République démocratique du Congo a annoncé le 21 octobre l'organisation d'un meeting à Kinshasa le samedi 27 octobre, au lendemain d'une manifestation de l'opposition.

Le Front commun pour le Congo (FCC) « va lancer une série d’actions de grande envergure pour sensibiliser en faveur du processus électoral », a annoncé le 21 octobre à la presse Néhémie Mwilanya Wilondja, directeur de cabinet du président Joseph Kabila. Un « grand meeting populaire » est ainsi organisé au stade Tata Raphaël, à Kinshasa, le samedi 27 octobre.

« Nous invitons tous ceux qui veulent les élections et la démocratie dans ce pays [à] venir participer à cette manifestation », a-t-il ajouté.

L’opposition manifeste le 26 octobre

Cette annonce intervient après celle de l’opposition, datant du 18 octobre, qui a prévu de marcher à Kinshasa le 26 octobre, selon une demande adressée au gouverneur de la ville, dont la réponse n’était pas parvenue dimanche aux organisateurs.

L’opposition continue de dénoncer l’utilisation des machines à voter pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Elle demande également le nettoyage du fichier électoral « d’au moins 10 millions d’inscrits sans empreintes digitales ».

Après deux reports fin 2016 et fin 2017, ces élections présidentielle, législatives et provinciales doivent organiser la succession du président Kabila, à la tête du pays depuis 2001. Vingt et un candidats sont dans le course à la présidentielle.

>>> A LIRE – RDC : le compte à rebours électoral est lancé

Joseph Kabila, qui ne pouvait plus constitutionnellement se représenter, a finalement choisi son ex-ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat du FCC, une coalition mise en place en juin.