Khashoggi : Erdogan promet la « vérité », Riyad assure ignorer où est le corps

Insistant sur l’importance des liens « stratégique » entre Washington et Riyad, le chef de la diplomatie saoudienne a estimé que cette « relation surmontera » l’affaire Khashoggi et ses répercussions diplomatiques. Les principaux alliés de Riyad dans la région – Émirats arabes unis, Bahreïn, Egypte, Jordanie, Oman, Koweït et Autorité palestinienne -, ainsi que la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ont salué les annonces du royaume saoudien.

Conséquences économiques et politiques