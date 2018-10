Présidentielle au Cameroun : Obiang Nguema félicite Biya… avant les résultats officiels

"Sincères et effusives félicitations pour votre réélection" : alors que les résultats de la présidentielle camerounaise du 7 octobre ne sont pas encore connus, le président Paul Biya, candidat à un septième mandat, a déjà été félicité par son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema.

« Le peuple de la République de Guinée équatoriale et son gouvernement se joignent à moi pour exprimer à votre excellence nos sincères et effusives félicitations pour votre réélection comme président de la République du Cameroun lors de l’élection présidentielle passée », a indiqué un communiqué signée du président équato-guinéen que l’AFP a obtenu samedi.

M. Obiang Nguema, 76 ans et au pouvoir en Guinée équatoriale depuis 1979, est le président à la plus longue longévité politique dans le monde. Il est suivi par… Paul Biya, 85 ans et au pouvoir depuis 1982.

>>> À LIRE – [Tribune] Présidentielle au Cameroun : Kafka à Yaoundé

Les résultats de l’élection présidentielle camerounaise du 7 octobre devraient être prononcés lundi à 11H00 (10H00 GMT) par le Conseil constitutionnel.

Au Cameroun, le Conseil constitutionnel étudie les recours post-électoraux avant de proclamer officiellement les résultats, et dispose pour cela de quinze jours à compter du jour du vote.

>>> À LIRE – Présidentielle au Cameroun : comment Internet et les « fake news » se sont invités dans la bataille

Le président Paul Biya, candidat à un septième mandat consécutif à la tête du Cameroun, est largement favori.

Parmi les candidats de l’opposition qui briguent son poste, les trois principaux ont déposé des recours en annulation -partielle ou totale- du scrutin, dénonçant « fraudes » et « irrégularités ».

Ces trois recours, en plus des 15 autres introduits, ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel.