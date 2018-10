Côte d’Ivoire : Air France va mettre en service un cinquième A380 sur la ligne Paris-Abidjan

Pour faire face à une demande croissante, avec plus de 218 500 passagers transportés au départ d'Abidjan entre janvier et septembre 2018, Air France mettra en service un cinquième A380 sur la liaison Paris-Abidjan.

À compter du 28 octobre, Air France mettra en service sur la destination Abidjan un cinquième Airbus A380, son géant des airs. Un coup d’accélérateur supplémentaire pour la compagnie déjà leader sur les vols internationaux à partir de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny : entre janvier et septembre 2018, elle a été empruntée par 218 500 passagers tandis que son challenger, Corsair, affiche un total de 84 100 personnes transportées sur la même période.

« Nous opérions jusqu’à présent avec quatre rotations du A380 et trois du Boeing 777. Fin octobre, nous serons à cinq A380 et deux B777 pour répondre à la demande » a expliqué Jean-Luc Mévellec, le directeur régional de Air France Afrique de l’Ouest, en charge de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia, de le Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo.

Le nombre vols quotidiens en hausse constante depuis 2014

Air France est passé de 10 vols quotidiens en 2017 à 14 cette année, dont sept via Bamako. Le trajet Paris-Bamako-Abidjan-Paris se fait en Boeing 787. La compagnie a redimensionné son trafic Paris-Abidjan en annulant l’escale de Ouagadougou pour se concentrer sur celle de Bamako.

La Côte d’Ivoire fait partie des vols longs courriers les plus rentables de la compagnie, qui y a fait atterrir son premier A380 en janvier 2014 et est passée à quatre appareils de ce type en juillet 2015. Leader dans la sous-région malgré la concurrence indirecte de Emirates, Royal Air Maroc ou Brussels Airlines, le transporteur français prépare le retrait des A340 de sa flotte sur les destinations de Lomé (Togo), Cotonou (Bénin) et Conakry (Guinée) à partir de juillet 2019. Ces appareils seront remplacés par des A330.

Air France poursuit par ailleurs les négociations avec le transporteur public Air Côte d’Ivoire, son partenaire stratégique et capitalistique, pour un partage de code. La compagnie ivoirienne a enregistré au cours des neuf premiers mois de 2018 un trafic de plus de 577 000 passagers à partir de l’aéroport d’Abidjan.