L’Arabie saoudite au Forum sur la Paix de Paris, une invitation qui dérange

Alors que la France a suspendu ses visites politiques en Arabie Saoudite, l'invitation du royaume au Forum de Paris sur la Paix, du 11 au 13 novembre, n'a pas été officiellement levée. Une situation embarrassante, alors que la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi continue de susciter l'indignation.

L’Élysée veut faire du Forum de Paris sur la Paix un rendez-vous incontournable. Pour cette première édition, la France compte notamment sur une forte présence des délégations d’Afrique et du Moyen-Orient. Dont l’Arabie Saoudite. Or, la disparition, mardi 2 octobre à Istanbul, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, suscite une gêne évidente.

Si seuls les représentants des pays ayant participé à la Première guerre mondiale, ou ayant projeté des troupes et travailleurs sur les théâtres européens d’affrontements (via principalement les troupes coloniales françaises) sont conviés aux commémorations de l’armistice du 11 novembre, le Forum, organisé en marge des cérémonies officielles, voit plus large. C’est ainsi que Riyad a été invitée, en août – soit bien avant que l’affaire Khashoggi éclate -, pour « construire la paix de demain ».

L’invitation tient-elle toujours, alors même que la France, qui a appelé à ce que toute la lumière soit faite sur la disparition du journaliste, vient d’annoncer (en coordination avec le Royaume-Uni, l’Allemagne, et les Pays-Bas) la suspension de ses visites politiques en Arabie Saoudite ? Sollicité par nos soins, l’Élysée n’a pas souhaité donner suite. Un proche du dossier nous indique toutefois que l’invitation ne semble pas avoir été officiellement annulée. « Je ne sais pas ce qui a été décidé. À ma connaissance, l’Arabie n’a pas donné de réponse quant à sa venue ou non », nous confie cette source.