Côte d’Ivoire : les grands enseignements des élections locales

Si le RHDP, la mouvance présidentielle, a nettement remporté les élections locales du 13 octobre, le PDCI a amélioré son score de 2013, sans pour autant faire le poids, et certains petits partis ou indépendants ont confirmé leur présence. Décryptage.

Si la nette victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, mouvance présidentielle) a été confirmée par les résultats définitifs de la Commission électorale indépendante (CEI), publiés le 16 octobre, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles n’y paraissent.

Au décompte final de ces élections municipales et régionales, la mouvance présidentielle rafle 18 conseils régionaux et 92 mairies, contre 6 conseils régionaux et 50 mairies pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI d’Henri Konan Bédié). Les candidats indépendants remportent de leur côté 3 conseils régionaux et 56 communes, quand le Front populaire ivoirien (FPI de Pascal Affi N’Guessan) est porté à la tête d’un conseil régional et de deux mairies.