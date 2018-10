Sahara occidental : l’Algérie et la Mauritanie participeront bien aux discussions de l’ONU

L'Algérie et la Mauritanie ont récemment accepté l'invitation de l’envoyé spécial onusien, Horst Köhler, à venir discuter les 5 et 6 décembre à Genève de l'avenir du Sahara occidental avec le Maroc et le Front Polisario, selon l'Organisation des Nations unies.

L’Algérie et la Mauritanie avaient jusqu’au 20 octobre pour répondre à l’invitation envoyée fin septembre par l’émissaire onusien, Horst Köhler, à leur ministre des Affaires étrangères. Le Maroc et le Front Polisario avaient répondu par l’affirmative début octobre.

Lundi 15 octobre, lors de son point de presse quotidien, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, avait rappelé que les quatre parties invitées « à la table des négociations » devaient venir « de bonne foi et sans pré-conditions ».

Table ronde

Dans son invitation, à laquelle a eu accès l’AFP, l’ex-président allemand Horst Köhler évoque non pas des « négociations » mais « une table ronde ». L’ordre du jour n’est pas détaillé et l’émissaire demande aux destinataires de lui soumettre des propositions à cet égard.

Le dernier cycle de négociations entre le Maroc et le Front Polisario remonte à 2012.

Dans un rapport récent, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, évoque « des discussions préliminaires » début décembre à Genève, appelées à être renouvelées.

Nommé en 2017, Horst Köhler a déjà rencontré les différentes parties au conflit en début d’année mais de manière séparée. Fin juin-début juillet, il avait effectué une tournée régionale qui l’avait conduit à Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laayoune, Smara et Dakhla.

Autodétermination ?

Soutenu par Alger, le Front Polisario indépendantiste réclame un référendum d’autodétermination pour le Sahara occidental, une région au sous-sol riche en phosphates et dotée d’eaux poissonneuses.

Le Maroc rejette toute solution autre qu’une autonomie sous sa souveraineté pour le Sahara occidental.

L’Algérie considère que le règlement du conflit au Sahara occidental « ne peut être trouvé qu’à travers l’exercice, par le peuple du Sahara occidental, de son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination ».