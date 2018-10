Élections locales en Côte d’Ivoire : tensions dans l’attente des résultats complets

La Commission électorale indépendante (CEI) doit poursuivre ce lundi la publication des résultats des élections municipales et régionales de samedi 13 octobre. Plusieurs personnes sont mortes dans des affrontements. Au Plateau, commune d'Abidjan, le dépouillement des urnes a occasionné de grosses tensions.

Si les élections municipales et régionales du 13 octobre devaient être une répétition générale avant la présidentielle de 2020, le déroulement du scrutin inquiète déjà de nombreux observateurs. Dimanche 14 octobre en fin de journée, la Commission électorale indépendante (CEI) avait communiqué les résultats d’un peu plus de la moitié des communes et des régions en jeu. 53 communes ont été remportées par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), 31 par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 34 par des candidats indépendants, et une par le Front populaire ivoirien (FPI).

En ce qui concerne les régions, le RHDP l’emportait lundi matin dans neuf régions, contre trois pour le PDCI. La liste PDCI-RHDP de Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence, s’est également imposée. L’annonce des résultats doit se poursuivre dans la journée.

