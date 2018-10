CAN-2019 : Belmadi gagne son premier match à la tête des Fennecs

L'Algérie de Djamel Belmadi a battu le Bénin 2 à 0 vendredi à Blida (50 km au sud d'Alger) en match des qualifications de la CAN-2019, prenant ainsi la tête du groupe D avec 7 points.

Les Algériens ont inscrit un but par mi-temps. Ramy Bensebaini a inscrit le premier but à la 21e minute et Baghdad Bounedjah le second à la 73e.

Il s’agissait de la seconde sortie du sélectionneur algérien Djamel Belmadi en tant que sélectionneur des Fennecs. Son premier match le 8 septembre en Gambie, lors de la 2e journée des qualifications à la CAN-2019, s’était soldé par un nul (1-1).

A part un match gagné sur tapis vert en novembre, la dernière victoire des Fennecs en compétition officielle remontait à juin 2017, face au Togo (1-0) pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN.

Mardi, lors d’une conférence de presse, le nouveau sélectionneur des verts, Djamel Belmadi, avait déclaré que son premier objectif était de qualifier l’Algérie pour la CAN-2019. « Puis je n’hésiterai pas à dire aux joueurs qu’il faut que l’on gagne cette Coupe ».