Présidentielle au Cameroun : meetings, affiches et ravalement de façade, comment Paul Biya a préparé sa victoire

Invisible et omniprésent, Paul Biya a mis tous les atouts de son côté pour conquérir son septième mandat. Entre sourires énigmatiques et poigne de fer, Jeune Afrique s’est plongé, à Yaoundé, dans les rouages du système.

Au quartier Bastos, à Yaoundé, un établissement scolaire n’a pas ouvert ses portes à la rentrée. Et pour cause : l’école publique bilingue de Bastos, un quartier chic situé au pied de la colline des Etoudi, qui abrite le palais présidentiel, est le bureau de vote historique de Paul Biya, président depuis 1982 et candidat à un septième mandat.

Ici, en ce jeudi 4 octobre, pas d’écoliers en uniforme. Les seuls occupants des lieux, à moins de trois jours du scrutin présidentiel, sont des ouvriers du bâtiment. Certains nettoient, d’autres peignent. Pour tous, la consigne est la même : remettre à neuf l’établissement. Ces professionnels ne chôment pas : la peinture est fraîche, et les murs étincelants.

« Toute la ville est inondée »

« Le président devrait voter dans toutes les écoles de Yaoundé », glisse, facétieux, un quidam croisé à quelques encablures de là. « Ne rodez pas trop, ils