Radisson, Marriott, Hilton, Hyatt… Les grandes chaînes rivalisent d’investissements en Afrique

Alors que l'Africa Hotel Investment Forum s'est ouvert le 2 octobre à Nairobi, les principales enseignes hôtelières multiplient les annonces : neuf nouveaux établissements pour Hyatt, arrivée sur le Plateau abidjanais pour Radisson... Tour d'horizon.

Le Radisson Blu de Nairobi accueille jusqu’au 4 octobre les représentants des principales chaînes hôtelières du continent. Une occasion pour eux de communiquer sur l’expansion toujours en cours du secteur : en mai 2016, une étude du cabinet STR Global annonçait ainsi que 50 000 nouvelles chambres devraient s’ajouter au parc existant d’ici à 2020. En 2017, l’Hospitality Report Africa 2017 recensait quant à lui 365 projets de construction d’hôtels, représentant 64 231 chambres.

Cette croissance continue est essentiellement portée par le tourisme d’affaires ou de congrès, pour lequel le continent reste encore en sous-capacité, et dans une moindre mesure par l’émergence d’une classe moyenne et des flux croissants entre pays limitrophes.

Le « plus grand hôtel du Ghana » pour AccorHotels

Dans un communiqué, le groupe AccorHotels – qui a acquis début septembre le groupe Mövenpick – annonce la construction du Pullman Accra Airport City, qui devrait être, avec ses 363 chambres et appartements équipés, rien de moins que « le plus grand hôtel du pays ». L’établissement, attendu pour 2021, sera le premier de la marque Pullman au Ghana, où le groupe est présent sous l’enseigne Ibis Styles.

Si l’on en croit les confidences faites fin septembre à Reuters par le nouveau directeur général région de la chaîne, Mark Willis, d’autres annonces, concernant des opportunités au Cap, à Nairobi, à Addis-Abeba, Dakar, Abidjan et Kampala, pourraient intervenir très prochainement.

Hilton lance sa marque Curio Collection au Nigeria

Avec le Legend Hotel Lagos Airport, implanté dans l’aéroport international Murtala-Muhammed, la chaîne américaine déploie pour la première fois sur le continent sa marque très haut de gamme Curio Collection by Hilton en Afrique.

L’entreprise compte également ouvrir cette année trois établissements Hilton Garden Inn et « au moins 16 » au cours des cinq prochaines années, « à Kampala, au Ghana, au Malawi, au Swaziland et dans de nombreux autres lieux stratégiques à travers l’Afrique subsaharienne ».

Toutes marques confondues, huit établissements Hilton ouvriront leurs portes cette année, précise le communiqué.

Radisson s’avance sur la lagune

L’enseigne a annoncé la signature d’un Radisson RED Hotel Abidjan Plateau, doté de 165 chambres, sur la lagune, dans la capitale économique ivoirienne. Il s’agira du deuxième établissement de la marque Radisson RED sur le contient, après celui du Cap. Lors de l’annonce, Andrew McLachlan, vice-président du groupe en charge du développement pour l’Afrique subsaharienne, a évoqué d’autres destinations possibles pour cette marque, citant notamment Dakar, Durban ou encore Nairobi.

La chaîne compte par ailleurs 90 hôtels en Afrique, soit quelque 18 000 chambres.

Hausse de 50 % en cinq ans en vue pour Marriott

Ghana, Kenya, Maroc, Afrique du Sud et Mozambique. Tels sont les pays que Marriott a choisi pour augmenter son portefeuille sur le continent – une hausse que l’entreprise chiffre, dans un communiqué, à 50 % de ses capacités actuelles d’ici à 2023, ce qui représenterait 200 nouveaux établissements et 38 000 chambres supplémentaires, et pourrait générer « 12 000 emplois », poursuit le communiqué.

Marriott précise que le Four Points by Sheraton Nampula de 185 chambres et 85 suites, qui ouvrira en 2023 au Mozambique, sera son premier établissement dans le pays.

Hyatt veut doubler la mise

Loin derrière ses principaux concurrents, Hyatt Hotels Corporation ne possède que neuf établissements à travers le continent, mais entend bien doubler la mise d’ici à 2020. L’annonce en a été faite la semaine dernière à Reuters par Kurt Straub, vice-président des opérations de la chaîne pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Cette expansion inclura notamment un établissement Hyatt Place de 233 chambres à Nairobi et des Hyatt Regency à Addis-Abeba (Éthiopie) et Arusha (Tanzanie).