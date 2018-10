Bénin : le fisc à l’heure des reformes

En 2017, le gouvernement béninois s’est doté d’un plan d’orientation stratégique (POSAF 2017-2021) destiné à moderniser l’administration fiscale et à améliorer la mobilisation des ressources internes, qui a entraîné des réformes globalement efficaces, mais douloureuses pour les contribuables.

À fin juin 2018, les recettes recouvrées par l’administration fiscale béninoise s’établissent à plus de 495 milliards de francs CFA (755 millions d’euros) soit un taux de réalisation de 111,3 % par rapport à la prévision semestrielle, qui faisait état de 445 milliards. Cette somme correspond en outre à 50,5 % des prévisions de l’année.

En 2017 déjà, le pays a atteint ses objectifs de rendement budgétaire avec un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Une embellie due aux réformes engagées et à la détermination du gouvernement béninois à lutter contre la fraude fiscale et douanière.

Entre 2017 et 2018, le pays a connu une vague de redressements fiscaux dont le plus célèbre a visé plusieurs des sociétés du richissime homme d’affaires du pays, Sébastien Ajavon, pour quelque 155 milliards de francs CFA. Le Bénin bénéficie de la part du Département des finances publiques (FAD) du FMI, d’un programme d’assistance technique financé par le Fonds fiduciaire pour la mobilisation des recettes fiscales (RM-TF – Revenue Mobilization Trust Fund), qui couvre, entre autres, le renforcement de ses principales fonctions de l’administration fiscale.