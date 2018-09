Présidentielle au Cameroun : le septentrion sera-t-il le juge de paix de l’élection ?

Avec plus de deux millions d’électeurs potentiels, les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord sont au cœur des stratégies et des convoitises des candidats à la présidentielle du 7 octobre. Chronique d’une campagne où chacun espère se montrer plus « nordiste » que le concurrent.

En 35 ans de règne, Paul Biya a appris à se faire rare. Samedi 29 septembre, il tiendra son premier (et seul ?) meeting dans le cadre de la campagne pour la présidentielle, à Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord. Candidat à sa propre succession, le chef de l’État y vantera son bilan, ses réalisations et y martèlera son slogan : « La force de l’expérience ». Difficile en effet de trouver plus expérimenté.

Pourquoi Maroua ? Paul Biya est en enfant du Sud, né à Mvomeka’a. Il n’a pourtant choisi ni Sangmélima, à une cinquantaine de kilomètres de son lieu de naissance, ni Ebolowa, la capitale régionale, ni même Yaoundé, siège de son pouvoir depuis tant d’années. Pour lancer sa campagne, le président a préféré l’Extrême-Nord. Tout sauf un hasard.

Biya et ses lieutenants

Alors que le Sud est acquis au président, l’Est est divisé et moins peuplé, tandis que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont paralysés par la crise anglophone au point que la bonne tenue de la présidentielle y est menacée. Dans l’Ouest, Maurice Kamto semble avoir pris une longueur d’avance, tandis que le Littoral se divise Joshua Osih (Social Democratic Front), Akere Muna (NOW) et Cabral Libii, qui vient d’y faire une démonstration de force à Douala.

Outre le Centre, où une foire d’empoigne s’annonce, c’est donc surtout le septentrion (Nord, Extrême-Nord, Adamaoua), qui reste à conquérir. Or, il représente le plus important réservoir de voix du pays (2,3 millions d’électeurs, sur 6,6 millions d’inscrits). Et chacun veut y faire sa place. Paul Biya, qui y débutera sa campagne, y compte sur ses lieutenants et soutiens pour rassembler ses troupes : Cavayé Yeguié Djibril, président de l’Assemblée nationale et député du Mayo-Sava (Nord), Bello Bouba Maigari, ministre du Tourisme natif du Nord et président de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès, et Issa Tchiroma Bakary.