Angola : le fils de l’ex-président dos Santos placé en détention provisoire

José Filomeno dos Santos, ancien président du fonds souverain angolais et fils de l'ex-président angolais Jose Eduardo dos Santos, a été placé en détention provisoire lundi 24 septembre dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars.

José Filomeno dos Santos, surnommé Zénu, a été incarcéré, a annoncé le procureur général Alvaro Da Silva Joao dans un communiqué. « En raison de la complexité et de la gravité des faits et afin de garantir l’efficacité de l’enquête (…), le ministère public a décidé d’appliquer aux accusés une mesure de détention préventive », écrit le magistrat. « Les éléments de preuve rassemblés dans le dossier constituent des preuves suffisantes que les accusés se sont engagés dans des activités de corruption », a-t-il ajouté.

L’homme d’affaire angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Morais, un de ses proches qui a géré une partie du fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire, selon le magistrat.

En mars dernier, José Filomeno dos Santos, surnommé Zenu, avait été inculpé pour avoir ordonné des virements suspects alors qu’il dirigeait le fonds souverain angolais. Jusque-là sous contrôle judiciaire, l’ancien président du fonds souverain angolais avait alors promis de « collaborer » avec la justice de son pays.

Il avait été nommé en 2013 par son père, le président José Eduardo dos Santos, à la tête du « Fundo Soberano de Angola », créé un an plus tôt et doté d’un capital de 5 milliards de dollars puisés dans la manne pétrolière du pays. Il a été limogé de son poste en janvier dernier par João Lourenço. Le président angolais, arrivé au pouvoir en septembre, a congédié de nombreux barons de l’ancien régime, au nom de la lutte contre la corruption.