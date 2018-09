Maroc : le chanteur Saad Lamjarred, soupçonné de viol, a été écroué

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, mis en examen fin août en France suite à une plainte pour « viol », a été placé en détention le mardi 18 septembre, a annoncé l'AFP.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, soupçonné de viol, a été placé en détention mardi 18 septembre, sur décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui examinait un appel du parquet de Draguignan, dans le sud de la France, contre son placement sous contrôle judiciaire.

Saad Lamjarred a été arrêté le 26 août à Saint-Tropez et placé en garde à vue, puis mis en examen le 28 août pour des « faits caractérisés de viol ». Selon la plaignante, les faits se seraient déroulés quelques jours plus tôt dans un établissement de cette station balnéaire du sud de la France.

>>> À LIRE – Maroc : Saad Lamjarred, la chute du petit prince

Précédents

Ce n’est pas la première fois que la star de 33 ans est soupçonnée de faits similaires. En octobre 2016, il avait déjà été mis en examen, à Paris, pour « viol aggravé » et « violences volontaires aggravées », avant d’être placé en détention provisoire.

Dans cette affaire, Lamjarred était défendu par deux avocats : Me Jean-Marc Fédida et Me Éric Dupond-Moretti. Ce dernier, un ténor du barreau, avait été recommandé à la famille du chanteur par Mohammed VI. Les parents de Saad Lamjarred, Bachir Abdou et Nezha Regragui, sont eux aussi artistes. Mais le médiatique avocat ne défend plus la star marocaine de la chanson, comme il l’a confirmé à Jeune Afrique.

Saad Lamjarred avait déjà été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites ont été abandonnées. En avril 2017, il avait encore été mis en examen suite à une plainte déposée en 2016 par une jeune femme qui assurait avoir été violée au Maroc. L’instruction est close.

Moins entouré

Lors de cette affaire de 2016, Lamjarred avait pu compter sur la solidarité de nombreuses stars marocaines et de fans.

Si quelques uns soutiennent toujours le chanteur, il semble toutefois moins entouré. En juillet 2018 encore, Lamjarred sortait un nouveau tube, Casablanca.