Côte d’Ivoire : Pizza Hut s’implante dans les stations Vivo Energy

Vivo Energy, la filiale ivoirienne du distributeur de produits pétroliers du même nom, poursuit sa stratégie de diversification des activités sur ses stations d’essence. Après KFC qui a fait son entrée sur le marché ivoirien, Vivo Energy prépare activement l’implantation de Pizza Hut, du groupe américain Yum.

Entre le pétrolier et le géant de la pizza, le deal a déjà été conclu et Vivo Energy prépare déjà des aménagements dans ses stations d’essence pour recevoir les premières enseignes Pizza Hut avant la fin de l’année. Dans un premier temps, les établissements concernés sont concentrés dans la ville d’Abidjan, où l’émergence d’une classe moyenne au fil des ans devient un vivier pour les marques de restauration rapide.

Sous l’égide de son directeur général Ben Hassan oUattara, Vivo Energy Côte d’Ivoire multiplie les partenariats sur son réseau de stations essence. « On assiste à une métamorphose des stations ne sont plus seulement des endroits où prendre de l’essence, mais des ces lieux chaleureux et de convivialité », explique une source proche du dossier.

Booster le chiffre d’affaires

Des négociations ont ainsi eu lieu avec son partenaire sud-africain Baobab, détenteur de la franchise KFC, tandis que Vivo Energy exploite déjà la marque Burger King et vise d’autres marques tout aussi célèbres. Cette nouvelle orientation de Vivo Energy lui permet d’engranger environ 50 % de revenus supplémentaires, et la croissance de ces activités de commerce et de restauration enregistre une croissance qui va parfois au-delà des 100 %.

Sur le continent africain, le pizza vient en troisième position après le poulet frit et le hamburger dans la restauration rapide. En 2017, le chiffre d’affaires de Vivo Energy Côte d’Ivoire a atteint 311,4 milliards de F CFA contre 271 milliards de F CFA en 2016.