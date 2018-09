Algérie : la France va reconnaître sa responsabilité dans la disparition de Maurice Audin

Le président français Emmanuel Macron devrait reconnaître le 13 septembre la responsabilité de la France dans la disparition du mathématicien et militant Maurice Audin. Il compte également reconnaître l’existence d’un système institué de disparitions pendant la guerre d’Algérie.

Le président français Emmanuel Macron devrait reconnaître le jeudi 13 septembre que le jeune mathématicien communiste et anticolonialiste Maurice Audin, disparu en pleine guerre d’Algérie le 11 juin 1957, a bien été « torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile », selon un texte émanant de l’Élysée et auquel des journalistes français ont eu accès.

>>> A LIRE – Algérie : pourquoi l’« affaire Audin » a été relancée

Depuis des décennies, des proches du militant disparu, dont la veuve de Maurice, Josette Audin, demandent la vérité. En février 2018, deux députés, le communiste Sébastien Jumel et le mathématicien élu avec la majorité présidentielle Cédric Villani avaient encore demandé, d’une seule voix, que la vérité soit faite sur les circonstances de la mort du jeune assistant à la faculté des sciences d’Alger. En 2014, François Hollande avait reconnu que Maurice Audin ne s’était pas évadé, contrairement à la version officielle, sans aller plus loin.

Le message semble avoir été entendu. Le président français devrait faire l’annonce aux alentours de 13 heures depuis le domicile de Josette Audin et demander à toutes les personnes qui ont pu connaître les circonstances de la mort de Maurice Audin à s’exprimer « afin d’apporter leur témoignage et conforter ainsi la vérité ». Selon le journal français Le Monde, il est possible qu’un des militaires présents lors de l’exécution d’Audin soit toujours vivant et présent en France, protégé par des lois d’amnistie adoptées dans la foulée de la guerre d’Algérie.

Un « système légalement institué »

Mais derrière l’affaire Audin, se trouvent également ces Algériens et Algériennes disparus durant la guerre. Arrêtés, parfois par les parachutistes comme ce fut le cas d’Audin, ceux-ci ne sont jamais revenus. Un dossier large, sensible et qui a bien sûr des retombées diplomatiques. Or Emmanuel Macron semble ne pas vouloir escamoter le sujet. Le président français pourrait officiellement reconnaître que la mort de Maurice Audin a ainsi été « rendue possible par un système légalement institué : le système “arrestation-détention”, mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux forces armées à cette période ». Reconnaître un tel système est une réelle première et peut s’apparenter à un changement historique.

Par ailleurs, le chef de l’État pourrait demander à ce que « toutes les archives de l’État qui concernent les disparus de la guerre d’Algérie puissent être librement consultées ». Une décision forte, qui doit néanmoins être mesurée : dans certains cas, l’ouverture d’archives reste un vœu pieux. Comme l’expliquait Jeune Afrique dans un article du 7 décembre 2017, « au-delà de la transparence annoncée par les politiques, l’exploitation des archives sensibles de la République, soumise à de complexes et multiples verrous, relève au mieux du labyrinthe, au pire d’un parcours du combattant ».

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a salué la décision du président français.

Emmanuel Macron s’est montré engagé sur le front mémoriel vis-à-vis de son partenaire algérien. S’il reste beaucoup à faire, le président français, à l’occasion de sa visite en Algérie en décembre 2017, s’était aussi dit prêt à ce que Paris restitue les crânes d’insurgés algériens tués au XIXème siècle, conservés au Musée de l’Homme à Paris.