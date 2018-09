Côte d’Ivoire : rentrée scolaire perturbée à Bouaké

La majeure partie des établissements scolaires n’ont pu ouvrir leurs portes le lundi 9 septembre, jour de la rentrée. Des étudiants du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ont manifesté contre les frais d’inscription.

La rentrée scolaire a été très fortement perturbée lundi 9 septembre dans la deuxième ville de Côte d’Ivoire. Répartis en plusieurs groupes, des centaines d’étudiants affiliés au mouvement syndical du comité des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI), aidés par des élèves, ont multiplié les actions dans les établissements scolaires de Bouaké. Ils ont sillonné les différents quartiers de la ville pour aller chercher les élèves jusque dans les établissements.

Objet de la grogne : le coût des frais d’inscription dans les écoles, et en particulier le niveau des frais annexes dans les établissements publics du secondaire. « Dans le passé, nous avons été informés que l’école allait être gratuite, or sur le terrain, c’est totalement le contraire. Les frais annexes à l’inscription et d’autres frais épuisent les parents », a expliqué à l’AFP Mamadou Dosso, un membre du CEECI.

« Certains de nos camarades n’arrivent pas à aller à l’école », a-t-il poursuivi, insistant notamment sur les difficultés rencontrées par les familles nombreuses pour parvenir à financer les études de leurs enfants.