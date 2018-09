Racisme en Belgique : le ras-le-bol de Cécile Djunga, la présentatrice météo de la RTBF

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la présentatrice et humoriste belge Cécile Djunga est sortie de son silence pour dénoncer les propos racistes dont elle dit être victime depuis qu’elle présente la météo à la RTBF.

« Ça ne s’arrête pas. Ça va faire un an que je fais ce métier et j’en ai marre de recevoir des tonnes de messages racistes, de messages insultants », s’est indignée Cécile Djunga dans une vidéo publiée le 5 septembre.

Les larmes aux yeux, l’émotion dans la voix, Cécile Djunga, qui présente depuis un an la météo sur la RTBF – chaîne publique belge -, y dénonce les insultes racistes qu’elle affirme recevoir fréquemment, comme « salle négresse, rentre dans ton pays. »

Ça me touche, parce que je suis un être humain

« Ça me touche, parce que je suis un être humain. C’est pas drôle […] Je me sens Belge et je suis bien dans mon pays, parce que je suis dans mon pays », donne-t-elle en réponse à ses détracteurs.

La jeune présentatrice affirme également être sortie de son silence pour montrer à ceux « qui pensent que le racisme en Belgique n’existe pas » que « ce n’est pas vrai ». « Il y a eu “Balance ton porc”, maintenant on aura “Balance ton con” », ajoute-t-elle, faisant référence au hashtag #BalanceTonPorc, lancé en octobre 2017 pour dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement dont sont victimes les femmes.

À travers son message, Cécile Djunga souhaite elle dénoncer les discriminations et persécutions de tout type.

Vague de soutien

Visionnée plus de 900 000 fois et partagée plus de 24 000 fois sur Facebook, la vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes, qui ont multiplié les messages de soutien.

Jean-Paul Philippot, l’administrateur général de la RTBF, a exprimé sa « colère » le jeudi 6 septembre à la suite des insultes racistes envers Cécile Djunga, promettant des poursuites judiciaires afin de sanctionner les coupables.