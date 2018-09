Législatives au Rwanda : Juvénal Nkusi, mémoire vivante du Parlement post-génocide

Membre de toutes les législatures depuis la fin du génocide, ce député du Parti social-démocrate a choisi de ne pas se représenter. Portrait d’un personnage clé de l’histoire du Parlement rwandais.

Il n’est certainement pas le nom le plus connu de la scène politique rwandaise. Pourtant, du haut de ses 63 ans, ce gaillard au physique imposant et à la démarche claudicante salue à tour de bras anciens députés et connaissances du milieu politique lorsqu’il débarque sur la terrasse de Chez Lando. Voisin de l’établissement, ce vétéran de la politique rwandaise est un habitué de ce lieu réputé de Kigali. Un geste de la main, un hochement de tête, l’homme donne l’impression de connaître son monde.

C’est le genre de député qui a presque plus de poids que certains ministres

« C’est une terreur, tout le monde le respecte. C’est le genre de député qui a presque plus de poids que certains ministres. Il a le recul historique, la connaissance du passé et la légitimité de sa longévité », explique Jean-Paul Kimonyo, politologue rwandais et conseiller à la présidence. « Ce n’est pas à moi de dire si je suis une terreur », répond le principal intéressé dans un sourire.

Un quart de siècle sous les couleurs du PSD

Après 24 ans au Parlement, Juvénal Nkusi a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat lors des législatives qui se sont déroulées le 3 septembre. « 60% de la population a moins de 25 ans. À mon âge, il commence à y avoir un problème de représentativité », commente-t-il sobrement.

Même si le Parlement fait régulièrement peau neuve dans le pays, c’est un petit événement pour la politique rwandaise. Le député Nkusi a fait partie de toutes les législatures depuis la fin du génocide des Tutsi, en juillet 1994, et s’impose comme un des rouages discrets de la reconstruction politique du pays.