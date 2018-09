Sécurité et Brexit au cœur de la tournée de Theresa May en Afrique

La Première ministre britannique Theresa May entame le 28 août une tournée en Afrique, en passant par l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Les questions liées à la sécurité et au commerce, dans la perspective du Brexit, seront au cœur des échanges.

Theresa May, la Première ministre britannique, devrait débuter le 28 août en Afrique du Sud sa première tournée en Afrique subsaharienne depuis 2013. Depuis la décision des Britanniques de quitter l’Union européenne lors du référendum de juin 2016, Londres multiplie les contacts diplomatiques pour préparer les accords commerciaux qui viendront se substituer à ceux de Bruxelles.

« Alors que nous nous préparons à quitter l’Union européenne [le 29 mars 2019, ndlr], le moment est venu pour le Royaume-Uni d’approfondir et de renforcer ses partenariats à travers le monde », a déclaré Theresa May dans un communiqué. « Je suis impatiente de discuter de la manière dont nous pouvons le faire aux cotés de l’Afrique, afin de contribuer à la réalisation d’investissements importants et à la création d’emplois ».

Afrique du Sud, Nigeria et Kenya

Sur le plan sécuritaire, premier point au menu de la tournée de la Première ministre britannique, celle-ci devrait annoncer un « soutien supplémentaire pour lutter contre l’instabilité du continent ».

Dès mardi à son arrivé en Afrique du Sud, elle devrait s’entretenir avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et rencontrer des jeunes et des chefs d’entreprise du pays après avoir prononcé un discours au Cap, axé sur l’économie. Elle devrait également présenter aux Sud-Africains la cloche du navire britannique SS Mendi, qui fit naufrage en 1917 dans la Manche, avec 600 Noirs en partance pour le front en France, et devenu depuis un symbole des soldats ayant combattu aux côtés des Alliés en Europe. La cloche, qui avait disparu, a été retrouvée en 2017 à Swanage Pier (sud-ouest de l’Angleterre) dans un sac en plastique par un journaliste de la BBC à la suite d’un coup de téléphone anonyme.

La Première ministre britannique rencontrera mercredi à Abuja le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et également des victimes de l’esclavage moderne à Lagos, capitale économique du pays. Elle utilisera également cette visite pour annoncer un soutien supplémentaire pour lutter contre l’instabilité dans la région.

Jeudi au Kenya, Theresa May rencontrera le président Uhuru Kenyatta ainsi que des troupes britanniques formant des soldats du continent à la lutte contre les bombes artisanales.