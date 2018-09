Présidentielle au Ghana : l’ex-président John Dramani Mahama candidat à la primaire de son parti

L'ex-président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé jeudi sa candidature pour représenter le parti de l'opposition, le National democratic congress (NDC), à la prochaine élection présidentielle prévue en 2020.

« J’ai soumis ma lettre au secrétaire général du National democratic congress (NDC), confirmant ma décision de briguer la direction du parti pour nous mener vers la victoire en 2020 », a annoncé l’ancien chef d’État sur les réseaux sociaux.

John Dramani Mahama, âgé de 59 ans, a promis de porter le Ghana plus haut « en modernisant la société et en dynamisant une économique délabrée ». « J’ai le devoir envers Dieu et mon pays de ramener notre grand parti au gouvernement pour redresser les torts du passé et mettre fin au mécontentement actuel du peuple », a-t-il écrit.

L’ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins quatre autres candidats, lors de la primaire du parti prévue entre octobre et novembre.

John Dramani Mahama avait été élu président en 2012 mais n’avait pas été reconduit à son poste en 2016, face à Nana Akufo-Addo du New patriotic party (NPP). Il avait notamment perdu l’élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption. L’opposition l’avait accusé d’avoir reçu un véhicule tout-terrain de la part d’un entrepreneur du Burkina Faso, en échange de l’attribution de contrats pour la construction d’une route et d’un mur autour de l’ambassade du Ghana à Ouagadougou.

Le Ghana est l’une des économies les plus dynamiques en Afrique en 2018, alimentée par une augmentation de la production de pétrole et de gaz. La nation ouest-africaine est également un important producteur d’or et de cacao.