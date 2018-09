Football – Allemagne : cinq Africains à suivre en Bundesliga

Le Bayern Munich s’avance avec l’étiquette de grand favori de la Bundesliga, qui va débuter le 24 août. Si le championnat allemand de football n’est pas celui qui compte le plus de joueurs africains, certains mériteront d’être suivis de près…

Achraf Hakimi (Maroc/Borussia Dortmund)

Se faire prêter au Borussia Dortmund par le Real Madrid, quand on a 19 ans, ne doit surtout pas être considéré comme une punition. Au contraire : face à la concurrence au sein de la « Maison Blanche », Hakimi a préféré aller chercher du temps de jeu au Borussia, un club régulièrement qualifié pour les compétitions européennes et qui pratique un des jeux les plus offensifs d’Allemagne. Le jeune défenseur marocain, qui avait été retenu par Hervé Renard pour la Coupe du monde 2018, se voit proposer une belle opportunité de jouer plus régulièrement, et de titiller Nabil Dirar, l’habituel latéral droit des Lions de l’Atlas.

Kasim Nuhu (Ghana/TSG Hoffenheim)

Le 25 juillet dernier, le club allemand Hoffenheim, qui disputera la Ligue des champions, n’a pas hésité à faire signer un contrat de cinq ans à Kasim Nuhu, le défenseur international ghanéen de 23 ans (4 sélections, 2 buts). Le joueur formé à Medeama, au Ghana, s’est d’abord fait connaître en Espagne (Leganés, Real Majorque), avant d’effectuer un passage convaincant aux Young Boys Berne (Suisse), qu’il a aidés à remporter le titre de champion de Suisse en 2018. Ce défenseur central grand (1,90 m) et puissant est un investissement sur l’avenir pour Hoffenheim.

Pierre Kunde (Cameroun/Mayence)

International depuis le 27 mai dernier, Pierre Kunde (23 ans) découvre la Bundesliga avec Mayence, qui lui a fait signer un contrat de quatre ans. Né à Limbé, ce milieu de terrain est arrivé à 16 ans en Espagne. Passé par Alcobendas, l’Atlético Madrid B et Estrémadure, il a franchi un palier en 2017-2018 avec Grenade, en Ligue 2 espagnole, inscrivant 5 buts en 37 apparitions. Son adaptation au championnat allemand, au niveau le plus élevé auquel il se frotte depuis son arrivée en Europe, sera particulièrement suivie au Cameroun, à un mois de la CAN 2019.

Hamza Mendyl (Maroc/Schalke 04)

Douze matches en Ligue 1 avec Lille en 2017-2018 auront suffi à convaincre Schalke 04, un des meilleurs clubs allemands, à alléger son compte en banque de 7 millions d’euros pour faire signer un contrat de cinq ans au jeune latéral gauche marocain. Proche de Newcastle United, Mendyl retrouvera à Gelsenkirchen son jeune compatriote Amine Harit. À seulement 20 ans, Mendyl, né à Casablanca de parents marocains, est un des joueurs d’avenir des Lions de l’Atlas. Hervé Renard l’avait convoqué pour la Coupe du monde en Russie, sans toutefois lui donner du temps de jeu.

Chadrac Akolo (RD Congo/VfB Stuttgart)

Réfugié en Suisse à l’âge de 14 ans, Chadrac Akolo (23 ans) avait agacé une partie de l’opinion publique helvétique il y a un an en déclarant vouloir jouer pour la RD Congo, où il est né, plutôt que pour son pays d’accueil. Devenu international congolais, l’ailier gauche de Stuttgart, qu’il avait rejoint en juillet 2017 en provenance du FC Sion, a plutôt bien négocié sa première saison dans un championnat du Top 5 européen. Utilisé par Stuttgart à 25 reprises toutes compétitions confondues, il a inscrit cinq buts et montré des qualités de vitesse intéressantes. À tel point que l’Olympique de Marseille commence à s’intéresser à lui, alors qu’il est encore lié pour trois ans au club allemand…