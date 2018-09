Côte d’Ivoire : la Fédération de foot salue la mémoire de Kofi Annan

Le décès de Kofi Annan, samedi à l’âge de 80 ans, est ressenti avec « peine et tristesse » par les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

La FIF indique sur son site « qu’elle s’associe aux hommages rendus à cet homme de paix, à cette figure charismatique de la diplomatie mondiale, à cette icône de l’Afrique habitée par l’humilité et la simplicité telles qu’une rencontre avec lui, donnait l’impression qu’on entretenait une relation personnelle avec Kofi Annan »

L’ancien Secrétaire Général de l’ONU et lauréat du prix Nobel de la paix qui a séjourné à Abidjan en 2013 avait rendu visite à la Sélection nationale et galvaniser les Éléphants pour la qualification obtenue au Mondial 2014. Les hommages affluent après la mort de Kofi Annan, ancien chef de l’ONU

« Les dirigeants de la FIF se souviendront encore longtemps de ce moment unique de la journée du 9 octobre 2013, où sous les regards admiratifs des joueurs et du staff des Éléphants en regroupement au Sofitel Hôtel Ivoire, l’icône Kofi Annan, en visite de travail dans la capitale économique ivoirienne, s’était invitée avec un plaisir non dissimulé à la table de Sabri Lamouchi (NDLR: le sélectionneur) et de son groupe pour les pousser à la victoire avant un match décisif contre le Sénégal lors de la qualification pour le Mondial- Brésil 2014 », précise la FIF, qui affiche une photo du disparu prise à cette occasion avec la sélection nationale.