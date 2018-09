Nigeria : le président Buhari rentre de ses vacances à Londres

Le président nigérian Muhammadu Buhari est rentré samedi au Nigeria après avoir pris ses vacances à Londres, a annoncé son bureau dans un communiqué. Le chef de l'État nigérian a séjourné à de multiples reprises dans la capitale anglaise pour raisons de santé. Il n'a pas précisé s'il verrait son médecin au cours de ses vacances.

« Le président @MBuhari revient à Abuja en provenance du Royaume-Uni, après dix jours ouvrables de vacances, » a écrit sur Twitter Bashir Ahmad, nouveau responsable de la communication de M. Buhari.

Le président nigérian a effectué de nombreux séjours à Londres pour des raisons de santé. Il a passé près de la moitié de l’année 2017 à Londres pour y être traité d’une maladie non précisée. En mai, le dirigeant nigérian avait passé trois jours à Londres pour raisons médicales, après y avoir passé plus de cinq mois l’an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public.

Des soupçons sur son état de santé

Ce nouveau départ, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, relance les soupçons sur la santé du chef de l’État, âgé de 75 ans.

L’ancien général est candidat à sa propre succession, malgré les critiques sur ses capacités physiques à diriger ce géant de 180 millions d’habitants. Le principal parti d’opposition du Nigeria, le Parti démocratique du peuple (PDP), a toujours insisté sur le fait que Buhari est indisposé et inapte à gouverner. La santé du président est un sujet sensible au Nigeria après la mort en 2010 du président Umaru Musa Yar’Adua, après des mois de traitements à l’étranger.