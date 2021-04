Botswana : disparition de l’ancien président Ketumile Masire à l’âge de 91 ans

L’ancien président du Botswana, Ketumile Masire, deuxième chef d’État de ce pays d’Afrique australe après son indépendance et médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, est mort jeudi à l’âge de 91 ans, a indiqué ce vendredi 23 juin son entourage.

« Il est mort paisiblement à la clinique Bokamoso (nord-est de Gaborone), entouré de sa famille, à 22h10, jeudi (22 juin 2017). Nous remercions les amis d’ici et d’ailleurs pour leurs prières, leurs pensées et leurs messages de soutien dans ce moment difficile », a déclaré sa secrétaire personnelle Fraser Tlhoiwe dans un communiqué.

Ketumile Masire était hospitalisé depuis vendredi dernier pour une opération et avait été placé en soins intensifs.

Une période de forte croissance économique durant sa présidence

Il avait été élu à la tête du Botswana en 1980, après la mort du père de l’indépendance, Seretse Khama, et avait été réélu jusqu’en 1998, année où il avait démissionné. Ses années de présidence restent marquées par une période de croissance économique particulièrement forte et il est considéré comme un architecte de la stabilité du pays.

Il a également joué un rôle de pacificateur dans la région en s’impliquant dans les négociations de paix entre les rebelles de la Renamo et l’armée, au Mozambique. Des négociations qui ont pris fin en 1992 après seize ans de guerre civile. Ketumile Masire a également usé de son expérience de médiateur pour aider à résoudre des crises politiques au Kenya et au Lesotho lorsqu’il n’était plus président. Il avait aussi présidé un panel « de personnalités éminentes », chargé d’enquêter sur les circonstances du génocide au Rwanda de 1994.

Le Botswana, l’une des démocraties les plus stables du continent, est gouverné depuis son indépendance en 1966 par le parti démocratique du Botswana (BDP), la formation de Ketumile Masire.