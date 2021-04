Algérie-Lesotho : accueil royal pour Letsie III

Alger n’a pas fait les choses à moitié pour accueillir le roi du Lesotho, en visite officielle du 26 au 28 mai.

En transit à Paris, Letsie III, son épouse, la reine Masenate Mohato Seeiso, ainsi que la dizaine de personnes qui les accompagnaient ont gagné Alger à bord d’un avion dépêché le 26 mai, dès potron-minet, par le protocole d’El Mouradia. Les responsables de l’ambassade d’Algérie à Paris ont été chargés par le même protocole de réserver, dès 10 heures du matin, avant leur départ, un bon accueil aux invités dans le Salon 200, le plus sélect et le plus prestigieux des carrés VIP de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.