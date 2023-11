Quand l’ambassadeur de France au Maroc fait acte de contrition

Reçu ce 13 novembre dans l’émission « Faites entrer l’invité » sur la radio 2M, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, s’est lancé dans une opération de main tendue vers le royaume. D’abord interpellé sur la polémique des visas, le diplomate a évoqué un « gâchis », « une écharde qu’on enfoncerait dans la chair » et estimé que cette politique avait porté atteinte à l’image et à l’influence de la France au Maroc. Un avis partagé, selon lui, par le président Emmanuel Macron.

L’ambassadeur a également reconnu que de nombreux Marocains s’étaient sentis humiliés par ces restrictions, et que la relation bilatérale entre les deux pays ne pouvaient être réduite à des statistiques. Selon lui, « on a touché le cœur (…). Il faudra du temps pour effacer ces humiliations ». Mi-décembre 2022, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait déjà annoncé la fin des restrictions sur l’octroi des visas pour les Marocains. Une annonce confirmée par Christophe Lecourtier : « Désormais, il n’y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas par la France. Toute personne remplissant les conditions requises pour l’obtention du visa recevra son visa ».

Il a en outre ajouté que l’octroi des visas en 2023 enregistre une hausse de 80 % en comparaison avec l’année précédente, tandis que le taux de refus des demandes de visas atteint actuellement 1 sur 8. Des mots très forts, alors que les tensions entre la France et le royaume ont atteint un niveau inédit depuis au moins deux ans.

Un « soutien » réaffirmé sur le Sahara

Au cours de cette même interview, Christophe Lecourtier a réaffirmé le soutien de la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara. « Nous serons un allié constant, fidèle, créatif, dynamique, de ce que le Maroc entreprend et poursuit », a-t-il précisé. « On va accompagner (…) les prochaines étapes pour que ce plan puisse être partagé à l’échelle internationale. »

Si la France a toujours soutenu la position marocaine à l’ONU, la récente sortie du diplomate laisse entendre que ce soutien pourrait monter d’un cran. Reste à savoir comment. Toujours est-il que c’était un mouvement très attendu par le royaume, pour lequel le dossier du Sahara constitue l’alpha et l’oméga de sa diplomatie. La « tiédeur » française sur le sujet est d’ailleurs l’élément de tension numéro 1 entre les deux pays.

Pour rappel, fin octobre, Nicolas Rivière, le représentant de la France à l’ONU a lui aussi rappelé « le soutien historique, clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain ». « Ce plan est sur la table depuis 2007, il est temps d’avancer », a-t-il ajouté. Un mois auparavant, le 26 septembre, Christophe Lecourtier avait été reçu en audience par le roi Mohammed VI afin de lui remettre ses lettres de créances. Autant de signaux qui laissent penser qu’une reprise des négociations bilatérales entre les deux États est d’actualité, à la fois en coulisses et en haut lieu.