Avec Moneex, Gozem tente sa chance dans le mobile money

« Nous sommes ravis de rejoindre Gozem, une entreprise qui partage notre vision d’un avenir financier plus inclusif et innovant en Afrique. » Après six mois de négociations avec la plateforme de mobilité et de livraison Gozem, Florent Ogoutchoro, cofondateur du service de mobile money béninois Moneex ne cache pas sa satisfaction d’être racheté par l’application togolaise. « Notre expertise fintech combinée à l’audience et aux ressources de Gozem nous permettront d’accélérer notre mission, celle d’offrir au plus grand nombre de meilleurs services financiers », a indiqué celui qui est désormais product manager de Gozem Money.

Les discussions menées, côté Gozem, par Raphaël Dana, cofondateur, Jean-Martial Moulaud, directeur groupe et Martial Konvi, directeur de produits, et par Henry Ukoha, et Florent Ogoutchoro, tous deux fondateurs de Moneex, ont été bouclées fin octobre. L’accord a été,