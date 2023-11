Collinet Makosso en force pour les obsèques d’Henri Lopes

Alors que la déforestation s’accélère et que le dérèglement climatique fait chaque jour plus de dégâts, le second Sommet des trois bassins forestiers a tenté de fédérer l’Afrique, l’Amazonie et l’Asie du Sud pour organiser leur survie. Décryptage des menaces qui pèsent sur la forêt du bassin du Congo en infographies.